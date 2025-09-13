Застрявших под Орлом после взрывов на путях пассажиров доставят домой

Из-за подрыва железнодорожных путей в районе Орла и масштабного задержания поездов пассажиров доставят до конечных пунктов назначения на комфортабельных автобусах, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По распоряжению Министерства транспорта региона для организации перевозок было выделено 18 транспортных средств.

В настоящее время из-за проведения неотложных оперативных мероприятий задержаны в пути 10 железнодорожных составов. По последней информации, максимальное время ожидания для некоторых рейсов может достигать четырех часов 30 минут.

18 автобусов для эвакуации пассажиров выделил Минтранс Курской области. Они доставят на место 457 человек, включая 51 ребенка, которые ехали в Курск, — написал Хинштейн.

На место события из Курска уже выехали пять бригад медиков Федерального центра медицины катастроф для оказания необходимой помощи, добавил глава региона. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет, однако врачи готовы помочь всем, кто в этом нуждается.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, инцидент произошел во время проверки участка дороги, движение поездов на перегоне Малоархангельск — Глазуновка временно остановлено.