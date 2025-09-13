Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
13 сентября 2025 в 22:56

Застрявших под Орлом после взрывов на путях пассажиров доставят домой

Хинштейн: пассажиров поездов после взрывов под Орлом эвакуируют на 18 автобусах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за подрыва железнодорожных путей в районе Орла и масштабного задержания поездов пассажиров доставят до конечных пунктов назначения на комфортабельных автобусах, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По распоряжению Министерства транспорта региона для организации перевозок было выделено 18 транспортных средств.

В настоящее время из-за проведения неотложных оперативных мероприятий задержаны в пути 10 железнодорожных составов. По последней информации, максимальное время ожидания для некоторых рейсов может достигать четырех часов 30 минут.

18 автобусов для эвакуации пассажиров выделил Минтранс Курской области. Они доставят на место 457 человек, включая 51 ребенка, которые ехали в Курск, — написал Хинштейн.

На место события из Курска уже выехали пять бригад медиков Федерального центра медицины катастроф для оказания необходимой помощи, добавил глава региона. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет, однако врачи готовы помочь всем, кто в этом нуждается.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, инцидент произошел во время проверки участка дороги, движение поездов на перегоне Малоархангельск — Глазуновка временно остановлено.

Курская область
Александр Хинштейн
автобусы
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.