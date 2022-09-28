Запашная: белые медведи содержатся в Оренбурге в ужасных условиях Дрессировщица Запашная рассказала, что белые медведи содержатся в Оренбурге в ужасных условиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Краснокнижные белые медведи содержатся в Оренбурге в ужасных условиях, рассказала Readovka дрессировщица Марина Запашная. Она пояснила, что животные находятся в подсобных помещениях цирка, а громкая музыка им сильно мешает.

Белые медведи в оренбургском цирке сейчас на гастролях. У них просто кошмарные условия содержания. По нормативам и клетки должны быть в два раза больше, и бассейн у каждого, а этого нет, их глушат громкой музыкой, не давая отдыхать, — поделилась артистка.

По ее словам, медведи принадлежат Росгосцирку, однако в самой организации не обращают внимания на призывы предоставить более комфортные условия для животных.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в ходе обследования неврологом и реабилитологом у раненого белого медведя с Диксона обнаружили слабоположительную динамику. Несмотря на это, из-за характера травм животное не сможет восстановиться полностью.

Впервые о пострадавшем медведе стало известно 3 сентября. Его нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, на него напали браконьеры. Животное перевезли в Норильск, а после доставили в Москву. Позже Акулова пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.