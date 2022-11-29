Заммэра Херсона задержан за коллаборационизм Госбюро Украины сообщило о задержании заммэра Херсона за коллаборационизм

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Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании заместителя мэра Херсона. Его подозревают в ведении коллаборационистской деятельности. По украинским законам чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники ДБР в тесном взаимодействии с органами прокуратуры задержали заместителя городского головы Херсона. Ему сообщено о подозрении в коллаборационизме, — говорится в сообщении ведомства.

По данным издания «Украинская правда», речь идет о Владимире Пепеле. После присоединения Херсонской области к России он отвечал в городе за жилищно-коммунальное хозяйство.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что в Херсоне расстреляли начальника местного следственного изолятора Кирилла Рашина. По данным канала, он не стал эвакуироваться из города после отвода российских войск. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали его 28 ноября.