Readovka: в Херсоне расстреляли начальника СИЗО

Фото: СБУ

Telegram-канал Readovka сообщил, что в Херсоне расстреляли начальника местного следственного изолятора Кирилла Рашина. По данным канала, он не стал эвакуироваться из города после отвода российских войск и сотрудники Службы безопасности Украины задержали его 28 ноября. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Он остался из-за своей жены. Родителей он успел переправить, а сам остался с женой там — она не захотела переправляться. По информации, его расстреляли, — сообщает Readovka.

По данным канала, в Херсоне были также задержаны другие сотрудники СИЗО — старший лейтенант Ирина Полихова, подполковник Евгений Усачев и подполковник Игорь Гуряков, их судьба неизвестна, связи с задержанными нет.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых украинские солдаты кладут на землю сдавшихся в плен российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего.

В Минобороны России заявили, что убийство российских военнопленных является намеренным и его не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.