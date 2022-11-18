«Выродки ВСУ»: МО России отреагировало на видео расправы над пленными ВС РФ В Минобороны России назвали выродками украинских солдат, расстрелявших на видео пленных ВС РФ

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны РФ отреагировало на видео, на котором, предположительно, запечатлена расправа над российскими пленными. В ведомстве подчеркнули, что это является намеренным убийством, которое не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.

Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что опубликованное видео является свидетельством «не первого и не единичного военного преступления». Представители Минобороны считают, что подобные действия — распространенная практика в ВСУ, которая в упор не замечается «западными покровителями».

При этом в ведомстве отметили, что сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что последний вышедший из дома пленный солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что российские военнопленные подвергаются на Украине избиениям и пыткам, в том числе с использованием электрического тока. По ее словам, случаи жестокого обращения были задокументированы представителями организации в ходе бесед со 175 военнопленными.