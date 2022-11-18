МИД призвал международные организации осудить расстрел военнопленных

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов». Она обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции, и других нарушениях международных документов о правах человека. Слова Захаровой опубликованы в Telegram-канале российского дипведомства.

Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Каждое совершенное украинскими вооруженными формированиями зверство не останется безнаказанным. Все виновные и причастные к преступлениям будут установлены и понесут заслуженную кару. От возмездия никто не уйдет, — заявила Захарова.

Она добавила, что многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всем активно поддерживающего Киев.

Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты, — считает представитель МИД.

Дипломат подчеркнула, что такие преступления характерны не только для неонацистских формирований вроде «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и других, это касается и бойцов ВСУ.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Первый ролик обрывается со звуком стрельбы.

Министерство обороны РФ тоже отреагировало на появившиеся видео. В ведомстве подчеркнули, что произошедшее является намеренным убийством, которое не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.