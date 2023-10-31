В Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате в своем огороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волгограде 71-летняя пенсионерка подорвалась на гранате во время работ в огороде, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина госпитализирована, за ее жизнь борются врачи.

По данным канала, инцидент произошел утром 31 октября. Пенсионерка работала на своем участке, а, когда решила воспользоваться тележкой, прогремел взрыв. Женщину доставили в больницу с переломами бедра и плеча, сотрясением мозга и осколочными ранениями.

Прибывшие на место эксперты обнаружили рядом с тележкой металлические обломки, которые могут быть фрагментами гранаты РГД-5. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в поселке Эльбан Хабаровского края школьник лишился двух пальцев на руке в результате срабатывания взрывателя от ручной гранаты. Банку с восемью взрывателями подросток и его друзья нашли в мусорке. По предварительной версии, комплектующие боеприпасов могли выбросить военнослужащие одной из трех расположенных поблизости воинских частей.

В Брянской области семейная пара пенсионеров подорвалась на мине во время сбора грибов в лесу. Мужчина погиб на месте от взрыва, его супругу госпитализировали с осколочными ранениями.