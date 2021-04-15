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Замглавы московского департамента задержали по подозрению во взятке

21:19, 15 апреля 2021
Леонид Кострома Леонид Кострома Фото: facebook.com/leonid.kostroma

Заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому задержали. Его подозревают в коррупции.

Операция по задержанию прошла на Новом Арбате при сопровождении сотрудниками Управления ФСБ России по Москве и Московской области, — цитируют сообщение источника «Новые Известия».

По предварительной информации, дело может быть связано с заключением контракта по благоустройству столицы. По мнению следователей, некий предприниматель мог предложить Костроме взятку в размере более четырёх миллионов рублей в обмен на преференции. Также был задержан начальник отдела московского Городского агентства управления.

Ранее старший помощник прокурора Москвы Елена Кишкурно задержана по подозрению в получении взятки. В своей должности Кишкурно занимается обеспечением надзора за исполнением законов на особо режимных объектах.

Как писал NEWS.ru, бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, проходящий по уголовному делу о взяточничестве, признался в получении от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн рублей. При этом он подчеркнул, что средства предназначались для избирательной кампании.

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