Экс-глава Пензенской области признал факт получения 20 млн рублей

https://static.news.ru/photo/18e5f602-96b2-11eb-8146-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: Пресс-служба Басманного суда

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн рублей. При этом он подчеркнул, что средства предназначались для избирательной кампании.

По словам одного из адвокатов экс-чиновника, в оперативно-разыскных материалах дела нет информации о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов «Биотэк» совершил обвиняемый.

Сам Белозерцев, признавая факт получения 20 млн рублей от Шпигеля, заявил, что они предназначались для ведения избирательной кампании. Суд первой инстанции в своём решении не смог это опровергнуть, — рассказал юрист.

Он сообщил, что запись телефонных переговоров фигурантов, имеющаяся в материалах дела, подтверждает, что никто не ставит в зависимость получение Белозерцевым денег и открытие новых складов компаний Шпигеля в области.

Бывший губернатор, в свою очередь, заявил, что никогда не создавал преференций компании «Биотэк» для работы в регионе, отметив, что она вела деятельность задолго до его вступления в должность.

Как глава региона, я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области, — добавил Белозерцев.

Юрист также отметил, что автомобилем Mercedes, ставшим, как считает следствие, частью взятки обвиняемому, владеет компания «Биотэк».

Кроме того, правозащитник подчеркнул, что у Белозерцева имеется ряд серьёзных проблем со здоровьем, поэтому ему нельзя находиться в СИЗО, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 31 марта предпринимателя Бориса Шпигеля, который был арестован по подозрению в даче взятки тоже задержанному губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, экстренно доставили в медицинское учреждение из столичного СИЗО «Матросская Тишина».

22 марта губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам СК РФ предъявил обвинение. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта. Решением Басманного суда Москвы губернатор был отправлен под домашний арест. Президент РФ Владимир Путин уже снял его с поста «в связи с утратой доверия».