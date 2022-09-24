Замглаву Минздрава Якутии заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый замглавы Минздрава Якутии Роман Савин задержан полицией по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела по ч. 3. ст. 285 УК РФ. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении госконтракта на закупку медицинских изделий в целях борьбы с коронавирусом.

Следствие считает, что закупка осуществлялась по завышенной цене, в результате чего бюджету Якутии причинен материальный ущерб на сумму более 151 млн рублей, — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, версии следствия, чиновник не принял мер по обеспечению сроков поставки и подготовке места эксплуатации кислородных станций в рамках указанного контракта. В результате был причинен вред жизни и здоровью людей. Савин виновным себя в указанных нарушениях не считает.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал на два месяца начальника отдела по борьбе с экономическим таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни ФТС России Сергея Бычкова. Он обвиняется во получении взятки в особо крупном размере.