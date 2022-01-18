Зачем губернатор Беглов сбрил усы

Из нашего самого западного по духу города приходят удивительные сообщения. Утверждают, в частности, что спешащие продемонстрировать свою лояльность местные чиновники в экстренном порядке меняют портреты главы региона в своих кабинетах и публичных присутствиях. А дело, дескать, в том, что Александр Беглов вдруг сбрил усы. И его прежние официальные портреты с мужской «щеточкой» потеряли свою актуальность. История эта навеяла воспоминания о советском правиле при вручении партбилетов, когда будущим коммунистам запрещали фотографироваться с усами. Усы вырастали и сбривались, а красную книжицу вручали на всю жизнь.

Между тем и расходы на смену портретов вряд ли могли настолько подорвать петроградский бюджет, что город опять оброс буквально самыми настоящим торосами. Проблема с уборкой улиц при современных снежных зимах становится просто камнем преткновения правления Александра Беглова. Тем более города с куда более скромным бюджетом, чем у Санкт-Петербурга, со снежными заносами худо-бедно справляются.

Мы же помним, как уже при Беглове в качестве ещё врио губернатора улицы также были парализованы снегопадами. Но тогда, с одной стороны, проблему списали на нерадивость предшественников, которые не озаботились, дескать, модернизацией парка уборочной техники. А с другой, на всю страну прозвучала диковинная инициатива самого врио, который лично послал лопаты со своим автографом всем главам питерских районов. Так султан посылал потерпевшим поражение визирям шёлковый шнурок, дабы они могли свести счёты со своей неудачной жизнью. Тогда, во время очередного переходного периода в городе над замёрзшей Невой такой ход дал и пиаровский, и реальный эффект. В районах власти как-то зашевелились. Но дважды в одну Неву не войти.

Sergey Smirnov/Global Look Press

И, как пишут в романах, прошло два года. И вдруг снова неожиданно пришла зима со снегопадами и оттепелями. По роковой для города традиции упавшая сосулька опять нашла свою жертву. Погибла женщина. Травмпункты не успевают накладывать гипс. Улицы и дворы местами просто парализованы. Городская администрация решила привлечь к уборке жителей, посулив им что-то порядка 100 рублей за час уборки снега. Но, видимо, такие общественные работы за невеликую цену большого энтузиазма у петербуржцев не вызвали.

А тут ещё стало известно, что жители воспетого Пушкиным района Коломна на свои средства срочно приобрели 250 килограммов песка, чтобы хоть как-то присыпать опасные участки гололёда. Но, как мы понимаем, перевод граждан на самообслуживание при уборке территории вряд ли может ассоциироваться с эффективным муниципальным управлением. Тем более что снег ещё и покрыл немалые кучи мусора, появление которых вызвано перестройкой самой системы утилизации отходов. Такой мусорный коллапс в дополнение к снежному объясняется слишком поспешным выбором властями города единого экологического оператора. В результате город столкнулся с саботажем и прежних «мусорщиков», которые поспешили забрать даже свои контейнеры для сбора отходов, и управляющих компаний, у которых были свои «доверенные» операторы.

Словом, уже и Сергей Шнуров откликнулся на ворох проблем своим клипом. Теперь выходит, что в Питере уже не пить, поскольку в «Питере — г...но».

Впрочем, это не значит, что недалёк тот день, когда чиновникам вновь придётся менять портреты. С сентября 2019-го, чуть не с момента избрания, петербургского губернатора не устают провожать в Москву на новую работу разного рода аналитики. Пока же он оказывался исключительно тефлоновым.