Заблудившуюся во время метели туристическую группу нашли на Колыме

https://static.news.ru/photo/869db072-8ce5-11ea-88e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Спасатели эвакуировали 14 туристов, заблудившихся во время метели в районе Марчеканской сопки в Магаданской области.

Получив 2 мая сообщение о пропавших туристах, на место выехали спасатели. В операции принимали участие 16 человек и 13 единиц техники. Туристы доставлены в город, они нормально себя чувствуют и никому из группы не понадобилась помощь медиков, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Сложные погодные условия сохранятся в Магаданской области 3 мая. В регионе действует режим самоизоляции.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Крыма Сергей Аксёнов призвал полицейских разобраться со схемой нелегального въезда на полуостров жителей других регионов. По его словам, участились случаи, когда желающих попасть в Крым россиян подвозят к мосту на автомобилях с краснодарскими номерами и пересаживают их в автомобили с крымскими номерами.