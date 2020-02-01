Набор реагентов для выявления нового коронавируса получил 1 февраля 2020 года Центр гигиены и эпидемиологии Забайкальского края, сообщили представители властей региона.
Оборудование позволит провести 200 тестов. Если потребуется, дополнительные материалы привезут в кратчайшие сроки. Разработкой занимается государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»,
В регионе выявили единичный случай заражения коронавирусом. Пациента (гражданина КНР) поместили в специальный изолированный медицинский бокс. Заболевание проходит в лёгкой форме.
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, заболеваемость остаётся на прежнем уровне. Ведомство продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.
Министр подчеркнул, что госпитализированные с таким диагнозом двое жителей КНР проходят лечение в специальных боксах. По словам Мурашко, у них «не тяжёлое течение заболевания».
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