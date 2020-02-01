https://static.news.ru/photo/05830708-44d8-11ea-88c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Набор реагентов для выявления нового коронавируса получил 1 февраля 2020 года Центр гигиены и эпидемиологии Забайкальского края, сообщили представители властей региона.

Оборудование позволит провести 200 тестов. Если потребуется, дополнительные материалы привезут в кратчайшие сроки. Разработкой занимается государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», говорится на официальном портале Забайкалья. Центр гигиены и эпидемиологии переведён на круглосуточный режим работы.

В регионе выявили единичный случай заражения коронавирусом. Пациента (гражданина КНР) поместили в специальный изолированный медицинский бокс. Заболевание проходит в лёгкой форме.

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусом в России. По его словам, заболеваемость остаётся на прежнем уровне. Ведомство продолжает проверять пациентов на наличие коронавируса, пока все анализы у обследуемых отрицательные, писал NEWS.ru.

Министр подчеркнул, что госпитализированные с таким диагнозом двое жителей КНР проходят лечение в специальных боксах. По словам Мурашко, у них «не тяжёлое течение заболевания».