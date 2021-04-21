Забайкальских ветеранов перед Днём Победы трижды протестируют на COVID-19

Ветераны Великой Отечественной войны в Забайкалье должны будут пройти три теста на коронавирусную инфекцию для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. При этом медицинский контроль необходимо начать за 14 дней до праздника. Об этом
Первое обследование — 25–26 апреля, второе — 2–3 мая, третье — 6–7 мая. Контроль будет установлен и над участием волонтёров, будут составлены списки, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что с учётом пандемии коронавируса часть мероприятий проведут в изменённом формате, некоторые отменят.
Как ранее сообщалось, власти Москвы в двадцатых числах апреля могут объявить о снятии ограничений на массовые мероприятия в городе. Сроки не случайны, поскольку в Кремле намерены провести в обычном формате некоторые крупные мероприятия. В 2020 году шествие в столице «Бессмертного полка» из-за коронавируса прошло в онлайн-формате, в этом году его готовятся провести 9 мая в традиционной форме. Таким же будет и парад, посвящённый Дню Победы, рассказал РБК осведомлённый источник.