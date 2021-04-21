Забайкальских ветеранов перед Днём Победы трижды протестируют на COVID-19

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Республика Крым и город Севастополь получат в общей сложности около 3,3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением. Деньги выделит Министерство экономического развития из резервного фонда правительства.

Крым получит более 2,1 млрд рублей, а Севастополь — свыше 1,1 млрд. Средства направят в регионы на условиях софинансирования. Сумма из федерального бюджета составит 95%, оставшиеся 5% субъекты Федерации изыщут...