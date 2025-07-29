Якутские дети устроили побег из детского сада в одном белье Дети из Якутска сбежали из детского сада и два часа гуляли по городу

Воспитанники детского сада в Якутске сбежали из учреждения и два часа гуляли по городу, сообщается в пресс-службе регионального МУ МВД России. Некоторые ребята бродили по городу в одном нижнем белье.

Детский сад покинули четыре ребенка в возрасте от четырех до семи лет. Воспитатели заметили пропажу воспитанников только через 20 минут и отправились на поиски, рассказали правоохранители. Несовершеннолетние гуляли по городу несколько часов, пока их не заметил прохожий, который и вызвал полицию.

На данный момент якутские правоохранители проводят проверку в отношении детского сада. После ее окончания органы примут процессуальное решение.

Ранее трехлетняя девочка из Санкт-Петербурга попала в больницу с разрывом селезенки. По данным источника, инцидент произошел утром на площадке детского сада № 93, расположенного в Красногвардейском районе Северной столицы.

Также в Бриштамаке на территории Башкирии трое детей пострадали, когда играли с порохом. По данным источника, на несовершеннолетних загорелась одежда. В результате все трое получили ожоги.