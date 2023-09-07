Взрыв в Ростове-на-Дону 7 сентября: что случилось, есть ли жертвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жители Ростова-на-Дону рано утром 7 сентября сообщили о мощном взрыве в центре города. Инцидент произошел на Пушкинской улице, после чего начался пожар. Что именно случилось в городе и есть ли пострадавшие?

Что произошло в ночь на 7 сентября в Ростове-на-Дону?

Telegram-канал Baza сообщил, что около 03:00 по местному времени в центре Ростова-на-Дону прогремел мощный взрыв, инцидент произошел в двух кварталах от штаба Южного военного округа. В результате происшествия загорелся автомобиль, а над улицей поднялся столб дыма.

Комментарии властей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 03:00 средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат в небе над городом.

Позже он уточнил, что над Ростовом-на-Дону было сбиты два дрона. Один из БПЛА упал за городом, в западной части Ростова, второй — в районе улицы Пушкинской, у дома 42. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

В Минобороны РФ также заявили, что дежурные силы ПВО сбили БПЛА в небе над регионом, тем самым была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на объекты РФ.

Кто пострадал?

Голубев также добавил, что в результате инцидента за медицинской помощью обратился один человек с резаными ранами ног, однако от госпитализации в медучреждение он отказался. Кроме этого, в результате падения беспилотников повреждены несколько легковых автомобилей, а также повреждены фасады и выбиты окна трех зданий.

Другие атаки ВСУ на Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на 7 сентября в Раменском районе Московской области силы ПВО сбили БПЛА, в результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал. Позже в Минобороны РФ сообщили, что российские военные пресекли попытку Украины совершить террористический акт на территории России.

Вечером 5 сентября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. В результате происшествия пострадавших и разрушений не было.

Также сообщалось, что 5 сентября Киев попытался атаковать российские объекты в Белгородской области. Как заявили в Минобороны, в небе над регионом был сбит беспилотник самолетного типа.

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