«Успели»: в Росприроднадзоре сообщили о спасении белого медведя Глава Росприроднадзора сообщила об успешной операции по спасению белого медведя

Фото: Kira Hofmann/Global Look Press

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что операция по спасению белого медведя в Красноярском крае прошла успешно. В своем Telegram-канале политик написала, что спасателям удалось вытащить банку из пасти животного, благодаря чему медведь остался жив.

Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки, — заявила Радионова.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что ветеринары ввели белого медведя в состояние сна с помощью специального седативного средства. После специалисты вытащили банку из пасти животного и занялись обработкой раны.

Далее медведя доставят в специальной клетке на вертолете в естественную среду обитания, — сказано в сообщении.

Позже SHOT узнал о том, что спасенный медведь оказался медведицей. По словам специалистов, у животного сильно порезан язык. Однако эксперты утверждают, что рана не представляет угрозы для жизни хищника и в скором времени заживет.

20 июля в Красноярском крае краснокнижный белый медведь решил полакомиться сгущенкой прямо из банки, но расстаться с жестянкой уже не смог, так как она застряла у него в пасти. Отчаявшееся животное пришло за помощью к людям в поселок Диксон.