Выстрелившего в ребёнка жителя Забайкалья взяли под стражу

Суд в Приаргунске (Приаргунский район Забайкальского края РФ) 31 июля 2020 года постановил арестовать местного жителя, ранившего 27 июля 9-летнего мальчика. Гражданина заключили под стражу. По версии следствия, мужчина стрелял из пневматической винтовки. Ему вменяют покушение на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Оперативники продолжают устанавливать детали инцидента, назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая и медицинская,
Допрошены родители ребёнка, очевидцы, обвиняемый, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, — говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, мужчина ранил девятилетнего ребёнка, забравшегося на запасное колесо его джипа в Приаргунске в Забайкалье. Мальчик с проникающим пулевым ранением госпитализирован в больницу.
Происшествие случилось 27 июля 2020-го, 59-летний хозяин авто увидел, что рядом с его машиной балуется ребёнок. Он сделал потерпевшему замечание, а потом выстрелил в него из пневматической винтовки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Областной суд в Челябинске назначил экс-депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову, обвинённому в убийстве супруги Елены, 11 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы. Кроме того, фигурант будет принудительно наблюдаться у психиатра.
По версии Следкома, Зарипов убил женщину ночью 21 августа 2019 года. Трагедия произошла во время семейного скандала. По данным оперативников, осуждённый застрелил покойную из охотничьего ружья, будучи пьяным.
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