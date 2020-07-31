Выстрелившего в ребёнка жителя Забайкалья взяли под стражу

https://static.news.ru/photo/0b37572c-d32a-11ea-940a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Приаргунске (Приаргунский район Забайкальского края РФ) 31 июля 2020 года постановил арестовать местного жителя, ранившего 27 июля 9-летнего мальчика. Гражданина заключили под стражу. По версии следствия, мужчина стрелял из пневматической винтовки. Ему вменяют покушение на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Оперативники продолжают устанавливать детали инцидента, назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая и медицинская, передаёт МК в Чите.

Допрошены родители ребёнка, очевидцы, обвиняемый, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, мужчина ранил девятилетнего ребёнка, забравшегося на запасное колесо его джипа в Приаргунске в Забайкалье. Мальчик с проникающим пулевым ранением госпитализирован в больницу.

Происшествие случилось 27 июля 2020-го, 59-летний хозяин авто увидел, что рядом с его машиной балуется ребёнок. Он сделал потерпевшему замечание, а потом выстрелил в него из пневматической винтовки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Областной суд в Челябинске назначил экс-депутату Локомотивного городского округа Азату Зарипову, обвинённому в убийстве супруги Елены, 11 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы. Кроме того, фигурант будет принудительно наблюдаться у психиатра.

По версии Следкома, Зарипов убил женщину ночью 21 августа 2019 года. Трагедия произошла во время семейного скандала. По данным оперативников, осуждённый застрелил покойную из охотничьего ружья, будучи пьяным.