Мужчина расстрелял ребёнка, забравшегося на его джип

https://static.news.ru/photo/b66b7230-d209-11ea-bef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Мужчина ранил девятилетнего ребёнка, забравшегося на запасное колесо его джипа в Приаргунске в Забайкалье. Мальчик с проникающим пулевым ранением госпитализирован в больницу.

Происшествие случилось 27 июля, 59-летний хозяин авто увидел, что рядом с его машиной балуется ребёнок. Он сделал мальчику замечание, а потом выстрелил в него из пневматической винтовки, сообщает краевое СУ СКР.

На мужчину заведено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Он был задержан на 48 часов, у него изъяли винтовку. Назначены все необходимые судебные экспертизы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Максим Аверин выстрелом ранил в голову своего коллегу по творческому цеху Сергея Жигунова. Об этом пострадавший рассказал в Instagram.