Максим Аверин ранил Сергея Жигунова из пистолета в голову

https://static.news.ru/photo/e087b488-d192-11ea-9133-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Андрей Любимов/Global Look Press

Актёр Максим Аверин выстрелом ранил в голову своего коллегу по творческому цеху Сергея Жигунова. Об этом пострадавший рассказал в Instagram.

Он продемонстрировал чётко заметную небольшую рану на лбу.

В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал, — написал Жигунов.

Какие-либо детали актёр не уточнил. Однако инцидент, судя по контексту других его публикаций, произошёл во время съёмок второго сезона сериала «Горюнов», который повествует о командире атомной подводной лодки Северного флота Павле Горюнове. На площадке используется охолощённое оружие.

Жигунов иронично отметил , что пистолет у Аверина отобрали, однако «осадочек остался».

Ранее, как писал NEWS.ru, Аверин сравнил характеры своих персонажей из сериалов «Глухарь» и «Горюнов». По его словам, командир подводной лодки Павел Горюнов и капитан юстиции Сергей Глухарёв схожи только «мундиром».