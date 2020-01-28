https://static.news.ru/photo/5105d6a4-41d8-11ea-a01a-fa163e074e61_660.jpg Максим Аверин Фото: АГН «Москва»

Российский актёр Максим Аверин сравнил характеры своих персонажей из сериалов «Глухарь» и «Горюнов».

По его словам, командир подводной лодки Павел Горюнов и капитан юстиции Сергей Глухарёв схожи только «мундиром».

Если ты играешь человека в мундире, ты начинаешь понимать природу человека, природу гарнизонной жизни моряков, например. Мне всегда нравилось видеть именно не плакатных моряков, а совершенно других, которые каждый день сталкиваются с долгом, который они отдают Родине, — рассказал он.

Актёр отметил, что во время съёмок «Глухаря» перед командой стояла задача рассказать совсем другую историю — про человека, который «пытается сохранить себя в реалиях того времени».

Аверин также объяснил, почему отказывается сниматься в сериалах, посвящённых побочным сюжетным линиям и отдельным персонажам закончившегося в 2011 году «Глухаря».

Я уже 10 лет не снимаюсь в «Глухаре» и правильно делаю. Я не хочу умереть в одной роли. Когда люди начали делать из этого 150 продолжений, это стало обкрадыванием себя, — подчеркнул он.

Аверин добавил, что именно многочисленные продолжения «убили» популярный сериал, однако ему очень приятны высокие оценки этой истории со стороны зрителей, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее российский актёр Михаил Трухин признался, что опасается срыва съёмок сериала «Сваты», в котором он принимает участие.