https://static.news.ru/photo/b24a7ab6-3ea2-11ea-bb68-fa163e074e61_660.jpg Михаил Трухин Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российский актёр Михаил Трухин признался, что опасается срыва съёмок сериала «Сваты», в котором он принимает участие.

Трухин подтвердил в беседе с «Телепрограммой», что работа над проектом ведётся в настоящее время.

Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдёт по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было, — заявил артист.

Актёр рассказал, что присоединился к сериалу два года назад, съёмки тогда проходили в Минске. По его словам, он рад тому, что производство новых серий возобновилось.

Об участии Михаила Трухина в «Сватах» стало известно в конце декабря. Он сыграет Палыча, директора сельского клуба.