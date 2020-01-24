Российский актёр Михаил Трухин признался, что опасается срыва съёмок сериала «Сваты», в котором он принимает участие.
Трухин
Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдёт по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было, — заявил артист.
Актёр рассказал, что присоединился к сериалу два года назад, съёмки тогда проходили в Минске. По его словам, он рад тому, что производство новых серий возобновилось.
Об участии Михаила Трухина в «Сватах» стало известно в конце декабря. Он сыграет Палыча, директора сельского клуба.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен