Депутат городского собрания Локомотивного от «Единой России», главный врач местной больницы Азат Зарипов, убивший в ночь на 21 августа свою супругу, был женат дважды и имеет троих детей.
Он работает заведующим терапевтическим отделением городской больницы Локомотивного городского округа около 12 лет и является депутатом совета округа от «Единой России».
Также в пресс-службе «Единой России» сообщили, что его членство в партии приостановлено на время следствия до решения суда.
Как ранее писал News.ru, коллега чиновника, застрелившего свою жену в Челябинской области, Эдуард Атаньев рассказал News.ru о подробностях личной жизни подозреваемого.