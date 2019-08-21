https://static.news.ru/photo/48f66062-c3fe-11e9-86a5-fa163e074e61_660.jpg Азат Зарипов Фото: zato-lokomotivny.ru

Депутат городского собрания Локомотивного от «Единой России», главный врач местной больницы Азат Зарипов, убивший в ночь на 21 августа свою супругу, был женат дважды и имеет троих детей.

Он работает заведующим терапевтическим отделением городской больницы Локомотивного городского округа около 12 лет и является депутатом совета округа от «Единой России».

Также в пресс-службе «Единой России» сообщили, что его членство в партии приостановлено на время следствия до решения суда.

Как ранее писал News.ru, коллега чиновника, застрелившего свою жену в Челябинской области, Эдуард Атаньев рассказал News.ru о подробностях личной жизни подозреваемого.