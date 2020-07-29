Челябинский экс-депутат приговорён к 11 годам колонии за убийство жены

https://static.news.ru/photo/85b2418c-d1af-11ea-90ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Первый Областной

Областной суд в Челябинске назначил экс-депутату Локомотивного городского округа Азата Зарипова, обвинённого в убийстве супруги Елены, к 11 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. Кроме того, фигурант будет принудительно наблюдаться у психиатра.

Зарипову назначили 11 лет колонии строгого режима и один год ограничения свободы, а также принудительное наблюдение у психиатра амбулаторно, — передаёт ТАСС.

По версии Следкома, Зарипов убил женщину ночью 21 августа 2019 года. Трагедия произошла во время семейного скандала. По данным оперативников, осуждённый застрелил покойную из охотничьего ружья, будучи пьяным. Преступление было совершено в присутствии двух малолетних детей. Гособвинение просило наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Накануне стало известно об аресте петербуржца, который жестоко расправился с 23-летней супругой. По предварительным данным, причиной конфликта стало нежелание мужчины разводиться и отдавать ребёнка жене. Подозреваемый уже полностью признал свою вину.

За некоторое время до трагедии мужчина отправлял жене угрозы в социальных сетях. Следствие полагает, что он подготовился к убийству заранее.

Ночью с 26 на 27 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга было найдено туловище женщины без головы, рук и ног. Согласно предварительной версии, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором как минимум три раза. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки было выброшено из окна квартиры.

Как писал NEWS.ru, погибшей было 23 года, её супругу — 28 лет. На днях пара отпраздновала годовщину свадьбы — два года. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, назначено проведение экспертиз.