Суд арестовал расчленившего жену топором жителя Петербурга

https://static.news.ru/photo/24a14d0c-d0ce-11ea-a442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Стало известно об аресте петербуржца, который жестоко расправился с 23-летней супругой. По предварительным данным, причиной конфликта стало нежелание мужчины разводиться и отдавать ребёнка жене.

Подозреваемый уже полностью признал свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал 360.

За некоторое время до трагедии мужчина отправлял жене угрозы в социальных сетях. Следствие полагает, что он подготовился к убийству заранее.

Ночью с 26 на 27 июля в Выборгском районе Санкт-Петербурга было найдено туловище женщины без головы, рук и ног. Согласно предварительной версии, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором как минимум три раза. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки было выброшено из окна квартиры.

Как писал NEWS.ru, погибшей было 23 года, её супругу — 28 лет. На днях пара отпраздновала годовщину свадьбы — два года. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, назначено проведение экспертиз.