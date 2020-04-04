Вынесший мусор в костюме динозавра житель Всеволожска стал звездой Сети

https://static.news.ru/photo/10ad6094-7681-11ea-878e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/martadzen

Житель Всеволожска Ленинградской области вынес мусор, нарядившись в костюм динозавра, пошёл выносить мусор — и стал героем Интернета. Соседи сняли его на видео и выложили в соцсети.

В Ленобласти, как и в других регонах РФ, по примеру Москвы ввели режим всеобщей самоизоляции. Людям нельзя покидать свои жилища без особой необходимости. Выходить из дома можно только до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгулять собаку или вынести мусор, а также для похода на работу, передают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru рассказывал о ностальгическом флешмобе, который запустили работники учреждений культуры. Они фотографируются с табличками «Никто не...» в пустых залах. Например, гардеробщица драмтеатра сетует, что «никто не просит плечики», экскурсовод краеведческого музея грустит, что «никто не гладит оленя», в Коломенском кремле «никто не проверяет диван на мягкость».