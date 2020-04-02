Выходить на улицы вечером и ночью запретили в Чечне

https://static.news.ru/photo/3fc96776-7544-11ea-b814-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/_hava9195 /Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение усилить меры по противодействию распространению коронавируса и запретил выходить на улицы после 20:00.

Исключение будет сделано для некоторых служб и организаций, перечень которых пока не опубликован. Мера вводится с 3 апреля.

Усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 08:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в России СМС-информирование о нарушениях правил самоизоляции начинается 3 апреля. Сообщения будут получать как сами нарушители, так и МВД.