Глава Новосибирской области оценил мнение мундепа Пироговой о СВО Глава Новосибирской области оценил высказывание муниципального депутата Пироговой о погибших добровольцах

Фото: vk.com/andreytravnikov_nso

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал «абсолютно циничной» выходку депутата местного горсовета Хельги Пироговой, попросив определиться политиков со своей позицией касательно СВО. Ранее Пирогова в Twitter нелицеприятно высказалась о погибших российских военных на Украине. В своем посте мундеп раскритиковала родственников добровольцев, которые отдали жизнь на поле боя.

Непонятно затянувшееся обсуждение темы на разных ресурсах, лукавые попытки перепечатать жалкие объяснения гражданки Пироговой. Господа, вы определитесь! Если вы Za Россию, Za наших ребят, четко и смело заявите об этом. Если против, также не прячьтесь за спиной не самой умной городской девицы, — написал Травников в Telegram.

Сама Пирогова сообщила о том, что после ее поста в Twitter ей начали поступать угрозы со стороны россиян. Твит она затем удалила, однако вице-спикер областного заксобрания Андрей Панфёров в своем открытом письме привел ту часть высказывания депутата, которая вызвала его возмущение.

Иначе как кощунственной реакцию Хельги Пироговой не назвать. Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря что ли такие роскошные похороны устраивали, – пишет представительница «Коалиции Новосибирск 2020», — написал вице-спикер.

Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил начать проверку в отношении заявлений депутата горсовета Новосибирска Пироговой о погибших российских солдатах. По мнению депутата, ее слова вырвали из контекста и теперь Панфёров распространяет их.