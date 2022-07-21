Бастрыкин поручил проверить слова депутата о погибших российских военных Глава СКР Бастрыкин поручил проверить слова новосибирского депутата Пироговой о погибших российских военных

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение начать проверку заявлений депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой в отношении погибших российских солдат. По мнению девушки, ее слова вырвали из контекст и теперь глава заксобрания Андрей Парфенов распространяет их.

В ряде средств массовой информации сообщается, что депутаты из Новосибирской области обратились к председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих. Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки​, — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Накануне Парфенов опубликовал открытое письмо, адресованное мэру Анатолию Локтю, главе горсовета Дмитрию Асанцеву и депутатам на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, Пирогова оскорбительно высказалась о военных, добровольно вступивших в ряды ВС России для участия в спецоперации на территории Украины, и назвал ее заявление «кощунством». Депутат не согласилась с обвинением.

В итоге мои слова распространяют выдернутыми из контекста и совершенно не передающими смысла сказанного, — ответила Пирогова.

28 июня в Таганский районный суд Москвы поступил протокол на главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева. Ему вменяют дискредитацию ВС России (статья 20.3.3 КоАП РФ).