Еще одного муниципального депутата Москвы обвинили в дискредитации ВС РФ На главу МО Якиманка Морева составили протокол о дискредитации ВС России

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Таганский районный суд Москвы поступил протокол на главу муниципального округа Якиманка Андрея Морева. Депутат в своем Telegram-канале отметил, что 27 июня ему пришла повестка с требованием явиться в суд 7 июля. На сайте суда отмечается, что Мореву вменяют дискредитацию ВС России (статья 20.3.3 КоАП РФ).

Вот и до меня дошло. Материалов дела нет. Поэтому пока не понимаю, за что конкретно, — заявил Морев.

Ранее муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что суд рассмотрел дело об административном правонарушении и приговорил его к 15 суткам административного ареста. Сам Яшин назвал дело против него сфабрикованным и предположил, что ему как независимому депутату пытаются помешать в организации избирательной кампании для участия в муниципальных выборах.

Кроме того, правозащитницу Марину Литвинович обвинили в пропаганде нацизма. В своем Telegram-канале она написала о том, что на нее завели административное дело о «демонстрации или пропаганде нацистской символики» (ст. 20.3 ч.1 КоАП РФ). По словам политика, о том, что на нее заведено дело, она узнала случайно. Литвинович призналась, что не знает, за что ее привлекли к ответственности. Она возмутилась тем, что без ее ведома дело передали в Савеловский суд, который назначил разбирательство на 8 июля.