«Меня бесит наглость»: Литвинович обвинили в пропаганде нацизма На правозащитницу Литвинович завели дело о пропаганде нацистской символики

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Марина Литвинович

Правозащитницу Марину Литвинович обвинили в пропаганде нацизма. В своем Telegram-канале она написала о том, что на нее завели административное дело о «демонстрации или пропаганде нацистской символики» (ст. 20.3 ч.1 КоАП РФ). По словам политика, о том, что на нее заведено дело, она узнала случайно. Литвинович призналась, что не знает, за что ее привлекли к ответственности. Она возмутилась тем, что без ее ведома дело передали в Савеловский суд, который назначил разбирательство на 8 июля.

Меня бесит наглость, с которой, без всякого уведомления, на меня заведено дело, чтобы лишить меня права участвовать в выборах, — заявила Литвинович.

Литвинович считает, что правоохранительные органы сфабриковали дело для того, чтобы не пустить ее на выборы в Советы депутатов муниципальных образований Москвы. Мероприятие состоится в этом году 11 сентября, в единый день голосования.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил детали подготовки к единому дню голосования в ходе совещания с членами Совета безопасности РФ. Российский глава указал, что к мероприятию нужно готовиться заблаговременно, чтобы провести его «достойно». Путин подчеркнул, что при подготовке к голосованию нужно обратить внимание на его условия и безопасность.