Второй пациент с коронавирусом умер в Приморье

https://static.news.ru/photo/2e5f95d6-7865-11ea-8211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 умер в больнице в Приморье. Это 62-летний мужчина из Арсеньева, который в середине марта приехал домой из Египта.

Все дни до 26 марта взятый у пациента анализ показывал отрицательный результат, но 27 марта диагноз подтвердился, а течение болезни осложнилось пневмонией, сообщает пресс-служба правительства региона. Лечение результатов не дало — мужчина умер.

На сегодня ещё три человека в регионе ожидают результатов теста по коронавирусу. Новых случаев заболевания не выявлено. Всего на заболевание были обследованы порядка девяти тысяч жителей Приморья. Подтверждено восемь случаев, двое умерли, двое выписаны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Приморья теперь смогут передвигаться по городу только по электронному пропуску. Эта мера начнёт действовать с 7 апреля.