ВСУ пятые сутки подряд обстреливают село Горналь под Курском Старовойт: ВСУ снова обстреляли село Горналь под Курском

Фото: Министерство обороны Украины

Реактивная система залпового огня

Украинские военные продолжили обстрелы сел Гуево и Горналь в Суджанском районе Курской области, об этом сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атак оказалась повреждена линия электропередачи, жители Горналя остались без света. Пострадавших нет.

Продолжились обстрелы с территории Украины окрестностей сел Гуево и Горналь Суджанского района. Пострадавших и разрушений нет, но в Горнале перебита линия электропередачи. Как только позволят требования безопасности, ремонтные бригады приступят к ликвидации обрывов, — сказал Старовойт.

Накануне губернатор Курской области уже сообщал об обстреле села Горналь украинскими военными. Также под огнем оказались окрестности деревни Елизаветовки и подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Суммарно, по словам Старовойта, было выпущено девять снарядов. Сообщалось, что пострадавших нет. Основной удар пришелся по трем домам, которые получили повреждения.

До этого Старовойт рассказал, что под огонь ВСУ попали населенные пункты Суджанского и Глушковского районов. Помимо села Горналь, обстрелу подверглись деревня Елизаветовка и село Попово-Лежачи. Люди не пострадали, но были повреждены электроподстанция и газораспределительная станция.