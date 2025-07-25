ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины ведут артиллерийский обстрел города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. Градоначальник попросил местных жителей оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

ВСУ ведут артобстрел города! Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить, — написал Пухов.

Мэр города обратился к людям, которые находятся дома, попросив их укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная или кладовая. Находящихся на улице жителей он призвал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее выяснилось, что украинские власти поздно объявили эвакуацию жителей приграничных районов Запорожской области, из-за чего граждане могут оказаться в опасности. В силовых структурах РФ отметили, что Киев не хочет признавать невозможность наступления ВС России.

В Бердянске на территории Запорожской области в результате падения осколков БПЛА пострадали территории детского дошкольного учреждения. Также это коснулось пожарно-спасательной части в городе.