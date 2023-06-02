ВСУ в боях на Запорожском направлении начали использовать тактику НАТО Российский военный: ВСУ в боях на Запорожском направлении стали использовать тактику НАТО

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные на Запорожском направлении используют комбинированную тактику ведения боевых действий, рассказал командир российского батальона «Крым». По его словам, которые приводит РИА Новости, заметна и «советская школа», и внедрение методов НАТО.

Уже внедрение [тактики НАТО], то есть смешано, — пояснил он.

Командир батальона добавил, что в настоящее время чувствуются «другие попытки проведения атак».

По словам офицера, противник часто используют мобильные группы на пикапах, однако рельеф местности на Запорожском направлении не позволяет им «летать» на них.

Поэтому им чуть сложнее с нами, — отметил командир.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом беспилотника и тремя пикапами на Марьинском направлении. После вскрытия их позиций удары наносились из самоходной установки «Мста-С». Разбитый взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прежде активно действовал в ДНР.