ВСУ обстреляли село в Брянской области Богомаз: при обстреле села Курковичи под Брянском загорелся дом

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Украинские военнослужащие ведут огонь из 203-мм самоходной артиллерийской установки «Пион»

Украинские военные обстреляли село Курковичи Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки загорелся жилой дом. На месте работают экстренные службы.

Утром ВСУ произвели обстрел села Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела, в одном из домовладений возник пожар. На месте работают все оперативные службы, — написал Богомаз.

Накануне Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха в Брянской области сработало взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошел поезд, состоящий из 60 вагонов. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал. По данным РЖД, вместе с локомотивом с рельсов сошли семь вагонов.

2 мая компания РЖД сообщила, что движение на данном железнодорожном участке было восстановлено. Там отметили, что к работам по восстановлению путей было привлечено около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда, было уложено около 100 метров полотна.