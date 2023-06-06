ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по гражданским объектам под Херсоном ТАСС: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Новоалексеевке в Херсонской области

Фото: ГУ МЧС России по Херсонской области

Украинские войска нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам гражданской инфраструктуры в Новоалексеевке Херсонской области, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. В результате атаки со стороны ВСУ повреждения получили здания ПТУ в населенном пункте. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Подразделениями ПВО группировки «Днепр» три ракеты были сбиты, в результате удара получили разрушения здания ПТУ. Информация по жертвам уточняется, — сообщил представитель экстренных служб.

По словам собеседника агентства, ВСУ выпустили по Новоалексеевке четыре ракеты.

Ранее в экстренных службах региона сообщили, что в результате обстрелов на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. По словам собеседника агентства, вследствие ЧП в Херсонской области есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов.

При этом врио главы региона Владимир Сальдо заверил, что разрушение гидроэлектростанции не сильно скажется на ситуации в Херсонской области, по его словам, проводить «крупную» эвакуацию жителей не потребуется. Сальдо рассказал, что вследствие ракетного удара ВСУ произошел сток «большого, но не критичного» объема воды вниз по Днепру, смыло поля вдоль побережья.