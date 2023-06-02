ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Курске Старовойт: беспилотники ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Курске

Фото: t.me/gubernator_46

В ночь на 2 июня украинские беспилотники нанесли удар по Курску, сообщил в Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате обстрелов был поврежден подъезд многоквартирного жилого дома. Также ущерб был нанесен нескольким частным домовладениям. Пострадавших нет. На месте работают аварийные службы.

В результате атаки украинскими беспилотниками сегодня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Завершаем подсчеты стоимости ущерба — всем окажем максимально быструю помощь. Главное — нет пострадавших! — написал Старовойт.

Он поблагодарил военных, отвечающих за работу систем противовоздушной обороны в регионе.

Старовойт ранее сообщил, что в ночь на 2 июня рядом с областным центром система ПВО сбила несколько украинских беспилотников. Чиновник попросил земляков сохранять спокойствие, отметив, что город находится под надежной защитой военных.

До этого курский губернатор заявил, что село Гоголевка Суджанского района обесточено из-за атаки со стороны ВСУ. По его словам, на подстанцию был сброшен боеприпас с беспилотника.