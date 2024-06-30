ВСУ ударили по многоквартирному дому в Белгородской области Гладков: два дрона-камикадзе ВСУ атаковали многоквартирный дом в Грайвороне

Фото: МО РФ

Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Информация о пострадавших пока не поступала. В двух квартирах выбиты окна.

Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток, — написал он.

Ранее украинские войска за прошедшие сутки 29 июня 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Всего по региону было выпущено 125 боеприпасов.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя ситуацию в Крыму после удара украинской армии по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS, заявил об усилении защиты полуострова. По его словам, речь идет о системах ПВО, модернизации систем оповещения населения, а также о расширении доступности укрытий, в том числе о строительстве нескольких сотен защитных объектах блиндажного типа. Пляжи в городе не будут закрывать, однако власти порекомендовали гражданам временно воздержаться от посещения.

Кроме того, три населенных пункта Белгородской области были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, пострадавших в результате ударов нет.