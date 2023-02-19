Украинские военные выпустили девять снарядов по Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Горналь под Курском

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Украинские военные обстреляли село Горналь в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, всего ВСУ выпустили девять снарядов. По предварительным данным, пострадавших нет. Основной удар пришелся по трем домам, он получили повреждения.

В общей сложности зафиксировано 9 прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады, — написал губернатор.

Он добавил, что жителям поврежденных домов будет оказана вся необходимая помощь.

Накануне Старовойт рассказал, что под огонь ВСУ попали населенные пункты Сунджанского и Глушковского районов. Помимо села Горналь, обстрелу подверглась деревня Елизаветовка и село Попово-Лежачи. Люди не пострадали, но были повреждены электроподстанция и газораспределительная станция.

Еще ранее губернатор сообщил, что при обстреле ВСУ села Гусево в Суджанском районе под огонь попала бригада строителей. В результате один рабочий погиб.