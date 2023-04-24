ВСУ стянули более 10 тысяч солдат в район Гуляйполя Рогов: ВСУ стянули в район Гуляйполя более 10 тысяч солдат и танки

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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска сконцентрировали в подконтрольной им части Запорожской области свыше 10 тысяч солдат. Речь идет об окрестностях города Гуляйполе, где также замечено скопление танков, рассказал он РИА Новости.

На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков. Также сюда стягивается тяжелая военная техника, включая танки, — отметил Рогов.

Он допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в этом месте могут начать либо контрнаступление, либо форсирование Каховского водохранилища, чтобы выйти к Энергодару. Хотя воевать за Запорожскую АЭС ВСУ не будут.

Режим Зеленского полагает, что атомная станция достанется им по факту якобы их успешного наступления, — пояснил лидер движения.

Замыслы украинских властей Рогов прокомментировал фразой: «Дурак думкой богатеет». Линия фронта в Запорожской области стабильна, ситуацию в регионе контролируют российские военные и власти, заключил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что киевские власти вывозят дорогостоящее оборудование с предприятий, расположенных на подконтрольной ВСУ части Запорожья, поскольку понимают, что не удержат город. По его словам, оставшиеся активы либо уничтожаются, либо распродаются.