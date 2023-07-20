ВСУ попытались оставить без связи один из районов Брянской области SHOT: в Брянской области ВСУ атаковали вышку сотовой связи при помощи дрона

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины попытались нарушить работу сотовой связи в приграничном районе Брянской области, сообщает Telegram-канал SHOT. С этой целью они атаковали вышку, задействовав беспилотник со взрывным устройством. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

По информации канала, ВСУ намеревались уничтожить оборудование в поселке Черноземный Городок, который расположен на юго-западе региона на границе с Черниговской областью на Украине и Гомельской — в Белоруссии.

Беспилотник достиг цели, влетев в вышку сотовой связи, однако заряд не сдетонировал. В итоге дрон рухнул на землю. Вскоре его обезвредили специалисты. Пострадавших и разрушений в результате удара БПЛА нет.

Ранее ВСУ обстреляли село Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, получили повреждения ЛЭП, складские помещения и водонапорная башня. Местные жители в результате атаки не пострадали.

Кроме того, сообщалось об атаке ВСУ автомобильного пункта пропуска в Курской области. По объекту выпустили два снаряда. Разрушений не было зафиксировано, пострадавших нет. Минобороны РФ и власти региона не комментировали эту информацию.