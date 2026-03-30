ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью почти 40 БПЛА

ВСУ 17 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области за прошедшие сутки, 39 беспилотников различного типа ликвидированы, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, повреждены два домовладения в городе Рыльске, еще один дом — в деревне Новоивановке. В Железногорске повредились кабина и остекление машины. Погибших и пострадавших нет.

Утром 30 марта пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.