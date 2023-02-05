ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска WarGonzo: ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска в ДНР

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отступление из Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщили в Telegram-канале WarGonzo, украинские войска уже покинули северные кварталы города.

Бойцы частной военной компании «Вагнер» также подтвердили эту информацию, отметив, что они уже зашли в северные кварталы города и приступили к их зачистке.

Кроме того, некоторые улицы на юге города также перешли под контроль российских вооруженных сил. С востока ЧВК «Вагнер» наступает со стороны Соледара. Таким образом, Артемовск уже взят российскими военными в полукольцо, отмечают авторы канала.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский также заявил, что ВСУ стягивают значительный военный контингент в районе города Угледара в ДНР. По его словам, военнослужащие Украины «прощупывают оборону две последние ночи, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее отметил, что российская армия выстраивает новую линию обороны с учетом новых занятых территорий. По его словам, в январе войскам РФ удалось продвинуться больше, чем за несколько месяцев до этого.