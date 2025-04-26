ВСУ обвинили в целенаправленных убийствах служителей донецкого монастыря Иеродиакон Диадор: ВСУ намеренно убивали служителей Николо-Васильевского храма

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ВС Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины специально убивали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском Донецкой Народной Республики, заявил в беседе с РИА Новости иеродиакон Диадор. По его словам, передвижение по территории обители было смертельно опасным, делать это приходилось очень быстро, почти бегом.

Также священнослужитель рассказал о гибели трудника Георгия, который вышел в гараж и был убит разорвавшейся у его ног 120-мм украинской миной. Диадор подчеркнул, что погибший был не в военной форме, и ВСУ знали, по кому наносят удар.

Они (солдаты ВСУ. — NEWS.ru) знали прекрасно, что он водитель, потому что он постоянно ездил. И, конечно, уже расправлялись, — добавил иеродиакон.

Священнослужитель отметил, что украинский минометчик работал как снайпер. Мина прилетала именно туда, где разведка с беспилотников ВСУ засекала перемещение по территории монастыря, резюмировал Диадор.

Ранее сообщалось, что одна из девятилетних девочек-близняшек, которая 23 апреля получила ранение после обстрела Лисичанска ВСУ, умерла в больнице. Ее сестра находится в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением врачей детской республиканской больницы. Пострадавшая в результате обстрела пожилая женщина после стабилизации была переведена в хирургическое отделение.

До этого стало известно, что ВСУ ударили дроном по легковому автомобилю на участке автодороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе Белгородской области. Жертвами атаки стали двое мирных жителей. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу, у него осколочные ранения грудной клетки, рук и ног.