ВСУ обстреляли школу в ЛНР во время детского праздника ВСУ нанесли удар по школе в Троицком районе ЛНР во время детского праздника

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли удар по школе в селе Новочервоное, Троицкого района ЛНР во время детского праздника 27 октября, сообщила администрация района во «Вконтакте». По информации администрации, в результате обстрела повреждены окна, входные двери и фасад здания. Пострадавших нет.

ВСУ обстреляли школу в селе Новочервоном 27 октября 2023 года в 17:15 во время детского праздника. В школе в тот момент находились около 20 детей и их родители. Чудом удалось избежать жертв, — рассказали в пресс-службе.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщал, что ВСУ обстреливали Куйбышевский район Донецка. Удары наносились по жилым домам. До этого он заявил, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обстреляли три района Донецка: Киевский, Куйбышевский и Петровский. Он уточнил, что украинские военные также атаковали Горловку, Макеевку и Ясиноватую.

Военкор подчеркнул, что бойцы ВСУ применяли артиллерию и ракетные системы залпового огня. В результате атаки значительные повреждения получили два жилых дома в Куйбышевском районе Донецка.

Как сообщал Telegram-канал «ДНР в СЦКК», в результате атаки по Донецку ВСУ 26 октября пострадали два человека. Уточняется, что в Калининском районе ранения получил мужчина 1978 года рождения. Помимо этого, ВСУ повредили три многоквартирных дома, автомобили и газопровод.