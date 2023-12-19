ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал. Минобороны еще не прокомментировало информацию.

Под обстрелом ВСУ находится село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, — отметил губернатор.

До этого Гладков сообщал, что на границе села Теребрено российские военные ведут стрелковый бой с подразделениями ВСУ. Глава региона добавил, что из-за обстрела повреждены линии электропередачи в нескольких населенных пунктах. Аварийные бригады занялись ликвидацией последствий после получения разрешения от военного ведомства. Позднее ВСУ атаковали животноводческую ферму в поселке Красное под Белгородом. Один мирный житель получил ранение, погибли 12 коров.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ракетном ударе украинских войск по населенному пункту Новая Маячка. В результате атаки погибли два мирных жителя и еще столько же получили ранения. Кроме того, по словам Сальдо, пострадали военнослужащие, помогавшие с разгрузкой гуманитарной помощи.