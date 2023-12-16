Более 10 коров погибли при обстреле фермы под Белгородом Гладков: 12 коров погибли при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли животноводческую ферму в Белгородской области, в результате чего погибли 12 коров, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, при атаке украинской армии также пострадал мирный житель.

Под минометный обстрел попала животноводческая ферма — 12 коров погибло. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище. На месте работают оперативные службы, — заявил Гладков.

Он уточнил, что взрывное устройство было сброшено с украинского беспилотника на территорию поселка Красное. Во время атаки пострадал пассажир «Газели», который получил ранения верхних и нижних конечностей. Пострадавшего мужчину доставили в центральную районную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Помимо этого, осколки взрывчатки повредили автомобиль и экскаватор.

Ранее украинская армия обстреляла поселок Краснооктябрьский в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получил один легковой автомобиль, собственнику которого окажут необходимую помощь. Пострадавших среди мирных жителей удалось избежать.