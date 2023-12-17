Стало известно о боях на границе Белгородской области Гладков: на границе села Теребрено идет стрелковый бой

Фото: МО Украины

На границе села Теребрено российские военные ведут стрелковый бой с подразделениями ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация находится на контроле профильных ведомств.

Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что из-за обстрела повреждены линии электропередачи в нескольких населенных пунктах. Гладков заверил, что аварийные бригады займутся ликвидацией последствий, после того как получат разрешение от Минобороны.

Накануне Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками животноводческой фермы в поселке Красное под Белгородом. По его словам, в результате пострадал один мирный житель, а также погибли 12 коров.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о ракетном ударе украинских войск по населенному пункту Новая Маячка. В результате атаки погибли два мирных жителя и еще столько же получили ранения. Кроме того, по словам Сальдо, пострадали военнослужащие, помогавшие с разгрузкой гуманитарной помощи.