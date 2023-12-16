Два россиянина погибли при ракетной атаке ВСУ Сальдо: два жителя Херсонской области погибли при ракетном обстреле ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два мирных жителя погибли при ракетной атаке Вооруженных сил Украины по населенному пункту Новая Маячка в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По словам главы региона, в результате обстрела также есть пострадавшие, в том числе военнослужащие. Кроме того, Сальдо показал фотографии с места обстрела.

Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один HIMARS достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой, — написал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что врачи оказывают всем раненым необходимую медицинскую помощь. На месте обстрела продолжают работать оперативные службы.

Накануне Сальдо сообщил об обстреле Генического муниципального округа Херсонской области. ВСУ использовали для атак ракеты. Российские средства ПВО сбили по меньшей мере 15 целей.

Украинская армия ранее обстреляла животноводческую ферму в Белгородской области, в результате чего погибли 12 коров. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника на территорию поселка Красное. При атаке ВСУ также пострадал пассажир «Газели»: он получил осколочные ранения нижних и верхних конечностей.